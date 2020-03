Serie A – Caos ripresa allenamenti: domani la decisione

NEWS SERIE A – Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il tema “ripresa allenamenti” per i club di Serie A è diventato spinoso, e non poco.

Da una parte ci sono Claudio Lotito (Lazio) e Aurelio De Laurentiis (Napoli), che vorrebbero ricominciare l’attività già da lunedì 23 marzo, dall’altra c’è Giuseppe Marotta (Inter), appoggiato dai medici sportivi e da altri dirigenti, che non vogliono tornare sul campo prima del 3 aprile. Chi vuole tornare in campo solo all’inizio del prossimo mese inoltre invoca il principio di uniformità, chiedendo che gli allenamenti riprendano per tutti nello stesso giorno.

Nella giornata di domani ci sarà un’assemblea di Lega in conference call, che servirà a fare luce a riguardo. Tutti in campo solo dal 4 aprile pare essere la soluzione al momento più accreditata visto che permetterebbe anche alle squadre oggi in isolamento di cominciare insieme alle altre.

Nel frattempo il Bologna, che sarebbe dovuto rientrare ad allenarsi già oggi, ha prolungato lo stop delle attività fino a data da destinarsi. Il Cagliari invece, che ha in programma di tornare ad allenarsi sabato 21 marzo, attende la decisione che verrà presa domani nel consiglio di Lega.

E mentre la Serie A si interroga su quando riprendere gli allenamenti, Giuseppe Conte (Presidente del Consiglio dei Ministri), sta per varare nuove misure ancora più restrittive contro il Coronavirus. Sembra che la Serie A viva su un altro pianeta e che tutto gli sia concesso. Per saperne di più clicca qui al riguardo >>>

