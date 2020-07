Napoli-Milan 2-2: gol di Kessié su calcio di rigore

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Franck Kessié, al 72′, ha trasformato un calcio di rigore nel big match del ‘San Paolo‘, Napoli-Milan: fallo di Nikola Maksimović su Giacomo Bonaventura in area azzurra e penalty netto per il Diavolo. L’ivoriano Kessié, specialista, ha spiazzato David Ospina e realizzato il suo secondo gol consecutivo dopo quello contro la Juventus. Napoli-Milan 2-2. PER SEGUIRE IL LIVE TESTUALE DELLA SFIDA TRA PARTENOPEI E ROSSONERI, CONTINUA A LEGGERE >>>

