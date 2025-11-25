Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Morto Lorenzo Buffon, ex portiere del Milan: il cordoglio del club rossonero

ULTIME MILAN NEWS

Morto Lorenzo Buffon, ex portiere del Milan: il cordoglio del club rossonero

Morto Lorenzo Buffon, ex portiere del Milan: il cordoglio del club rossonero
È morto, all'età di 95 anni, Lorenzo Buffon, ex portiere del Milan per dieci stagioni tra il 1949 e il 1959. Ecco il post social del club
Daniele Triolo Redattore 

È morto oggi, a Latisana (UD), all'età di 95 anni, Lorenzo Buffon, ex portiere del Milan per dieci stagioni, dal 1949 al 1959. Sui propri canali social ufficiali il club rossonero ha pubblicato il proprio messaggio di cordoglio.

"Le sue mani a "Tenaglia" hanno reso il Milan grande protagonista di tantissime vittorie negli anni Cinquanta. Lorenzo il Magnifico, un uomo buono dal grande cuore rossonero, ci ha lasciati. È con grande commozione che salutiamo Lorenzo Buffon e ne onoriamo la memoria".

LEGGI ANCHE

Lorenzo Buffon, che in carriera ha vestito in Serie A anche le maglie di Genoa, Inter e Fiorentina, ha disputato 300 partite in maglia rossonera in tutte le competizioni, con 357 gol incassati. Nel suo palmarès in rossonero, ben 4 Scudetti (1951, 1955, 1957 e 1959) e 2 Coppe Latina (1951, 1956). Uno Scudetto anche con l'Inter (1963).

LEGGI ANCHE: Incredibile Milan, nuovo tentativo per il rinnovo di Maignan! Ecco le cifre sul piatto del portiere >>>

Difese la porta della Nazionale Italiana in 15 occasioni (17 gol subiti), prendendo parte anche alla spedizione dei Mondiali 1962 in Cile con l'Italia dei Commissari Tecnici Giovanni Ferrari e Paolo Mazza. La curiosità: Lorenzo Buffon era parente alla lontana (cugino del secondo grado del nonno) di Gianluigi Buffon, ex portiere di Parma, Juventus, PSG e Nazionale.

Leggi anche
Milan, Maignan è tornato ‘Magic’ anche grazie al lavoro con Filippi: ecco chi è il...
Milan, quando c’è Rabiot non si perde mai: numeri e statistiche con il francese in campo

© RIPRODUZIONE RISERVATA