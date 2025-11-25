Morto Lorenzo Buffon, ex portiere del Milan: il cordoglio del club rossonero

Lorenzo Buffon, che in carriera ha vestito in Serie A anche le maglie di Genoa, Inter e Fiorentina, ha disputato 300 partite in maglia rossonera in tutte le competizioni, con 357 gol incassati. Nel suo palmarès in rossonero, ben 4 Scudetti (1951, 1955, 1957 e 1959) e 2 Coppe Latina (1951, 1956). Uno Scudetto anche con l'Inter (1963).