MILAN-VERONA

Momenti di paura prima di Milan-Verona: tifoso rossonero in arresto cardiaco

Un attimo di paura prima del fischio d'inizio di Milan-Verona a San Siro: tifoso in arresto cardiaco, le ultime...
Alessia Scataglini
Un attimo di paura prima del fischio d'inizio di Milan-Verona. Quella che doveva essere una domenica spensierata all'insegna dello sport si è trasformata in un bruttissimo momento per un tifoso rossonero. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, un tifoso rossonero è stato colto da un arresto cardiaco mentre stava percorrendo le scale per arrivare al proprio posto situato al Terzo Anello.

Milan, attimi di paura

L'allarme è scattato immediatamente, facendo arrivare subito il personale sanitario presente nell'impianto sportivo prestando, di conseguenza, i primi soccorsi sotto gli occhi preoccupati degli altri tifosi. All'uomo è stata subito praticata la manovra di rianimazione per poi essere trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale più vicino.

L'episodio di oggi fa ricordare altri momenti drammatici capitato sugli spalti del Meazza nel passato. Un anno fa durante Inter-Udinese la gara è stata sospesa a causa di un malore ad un tifoso, poi stabilizzato. Stessa cosa quando nel gennaio del 2010 un tifoso perse la vita proprio a causa di un malore.

