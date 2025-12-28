Un attimo di paura prima del fischio d'inizio di Milan-Verona a San Siro: tifoso in arresto cardiaco, le ultime...
Un attimo di paura prima del fischio d'inizio di Milan-Verona. Quella che doveva essere una domenica spensierata all'insegna dello sport si è trasformata in un bruttissimo momento per un tifoso rossonero. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, un tifoso rossonero è stato colto da un arresto cardiaco mentre stava percorrendo le scale per arrivare al proprio posto situato al Terzo Anello.
Milan, attimi di paura
—
L'allarme è scattato immediatamente, facendo arrivare subito il personale sanitario presente nell'impianto sportivo prestando, di conseguenza, i primi soccorsi sotto gli occhi preoccupati degli altri tifosi. All'uomo è stata subito praticata la manovra di rianimazione per poi essere trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale più vicino.