Un attimo di paura prima del fischio d'inizio di Milan-Verona. Quella che doveva essere una domenica spensierata all'insegna dello sport si è trasformata in un bruttissimo momento per un tifoso rossonero. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, un tifoso rossonero è stato colto da un arresto cardiaco mentre stava percorrendo le scale per arrivare al proprio posto situato al Terzo Anello.