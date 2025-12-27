Pianeta Milan
Milan Futuro, Bianchi ha firmato il primo contratto da professionista: i dettagli

Il difensore classe 2009 Alessandro Bianchi ha firmato finalmente il suo primo contratto da professionista con il Milan
Alessia Scataglini
(Fonte acmilan.com) -

"AC Milan comunica che Alessandro Bianchi ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il portiere, classe 2009 e da nove stagioni in rossonero, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti."

Il club rossonero rinnova il contratto del giovane portiere classe 2009, un segnale ben chiaro della linea intrapresa dalla società: blindare in anticipo i profili più promettenti cresciuti all’interno del settore giovanile rossonero. In pochi giorni è stata la sesta ufficialità per il Milan Futuro, seconda squadra rossonera militante in Serie D.

Il giovane Bianchi veste la maglia rossonera da ormai ben nove stagioni. Un vero e proprio prodotto della cantera rossonera, che ha già avuto modo di confrontarsi con diverse categorie durante lo stesso anno. Nel corso di questa stagione, Bianchi ha collezionato ben 6 presenze con l’Under 17, 4 con l’Under 18 e anche 1 apparizione con la Primavera, oltre a essere stato convocato con il Milan Futuro in Serie D.

