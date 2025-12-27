Il giovane Bianchi veste la maglia rossonera da ormai ben nove stagioni. Un vero e proprio prodotto della cantera rossonera, che ha già avuto modo di confrontarsi con diverse categorie durante lo stesso anno. Nel corso di questa stagione, Bianchi ha collezionato ben 6 presenze con l’Under 17, 4 con l’Under 18 e anche 1 apparizione con la Primavera, oltre a essere stato convocato con il Milan Futuro in Serie D.