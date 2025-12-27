Pianeta Milan
Milan-Verona, quando nacque la leggenda: il 4-0 del ’92 degli invincibili

Milan-Verona, torna a San Siro una sfida mai banale. Riviviamo assieme il match del 91-92 legato agli invincibili di Capello
Alessia Scataglini
Milan-Verona, torna a San Siro una sfida mai banale. In attesa del nuovo match valido per la Serie A 2025-2026, la partita fa raffiorare alla mente ricordi ben lontani. Tra questi spicca la partita del 91/92, quando il Milan degli invincibili, guidato da Fabio Capello, annientò i veronesi con un netto 4-0 che porta le firme di Van Basten, Gullit e doppietta di Ancelotti, alla sua ultima in rossonero. Riviviamo insieme il match:

(Fonte acmilan.com) - Torna Milan-Hellas Verona, sfida valida per la Serie A 2025/26. Un incrocio che riporta alla memoria una delle stagioni più iconiche della storia rossonera: il 1991/92, quando il Milan di Capello vinse lo Scudetto da imbattuto, dando il via alla leggenda de gli invincibili. Tra le tappe di quella marcia trionfale, anche il netto 4-0 rifilato al Verona a San Siro. Ripercorriamolo con il nostro Time Machine.

A San Siro è festa grande. È il 17 maggio 1992, il Milan è già Campione d'Italia dopo il pareggio per 1-1 col Napoli nella giornata precedente. La gara contro il Verona è l'occasione perfetta per celebrare lo Scudetto con il proprio pubblico. I rossoneri scendono in campo con la consueta intensità e al 18' sbloccano il risultato. Maldini riceve un pallone in area e viene atterrato, per l'arbitro Sguizzato è rigore: dal dischetto Van Basten non sbaglia e fa 1-0. Il Milan gioca sciolto, sulle ali dell'entusiasmo, mentre il Verona fatica a reagire.

La ripresa si apre con il raddoppio rossonero: la difesa del Verona respinge di testa un lancio lungo in area, ma al limite raccoglie Gullit, che vince un contrasto accentrandosi e lascia partire un sinistro preciso che non lascia scampo al portiere. Il Milan gestisce poi con autorità, ma è nel finale che lo spettacolo si accende di nuovo. Protagonista assoluto Carlo Ancelotti, che in quella che sarà la sua ultima partita a San Siro da calciatore rossonero trova una doppietta in un minuto: al 77' con un destro potente da fuori area e al 78' con un inserimento in area seguito a una palla rubata sulla trequarti avversaria. Finisce 4-0, con applausi scroscianti da parte di San Siro e la festa che celebra il 12° Scudetto del Milan.

