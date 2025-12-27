A San Siro è festa grande. È il 17 maggio 1992, il Milan è già Campione d'Italia dopo il pareggio per 1-1 col Napoli nella giornata precedente. La gara contro il Verona è l'occasione perfetta per celebrare lo Scudetto con il proprio pubblico. I rossoneri scendono in campo con la consueta intensità e al 18' sbloccano il risultato. Maldini riceve un pallone in area e viene atterrato, per l'arbitro Sguizzato è rigore: dal dischetto Van Basten non sbaglia e fa 1-0. Il Milan gioca sciolto, sulle ali dell'entusiasmo, mentre il Verona fatica a reagire.