A San Siro è festa grande. È il 17 maggio 1992, il Milan è già Campione d'Italia dopo il pareggio per 1-1 col Napoli nella giornata precedente. La gara contro il Verona è l'occasione perfetta per celebrare lo Scudetto con il proprio pubblico. I rossoneri scendono in campo con la consueta intensità e al 18' sbloccano il risultato. Maldini riceve un pallone in area e viene atterrato, per l'arbitro Sguizzato è rigore: dal dischetto Van Basten non sbaglia e fa 1-0. Il Milan gioca sciolto, sulle ali dell'entusiasmo, mentre il Verona fatica a reagire.
La ripresa si apre con il raddoppio rossonero: la difesa del Verona respinge di testa un lancio lungo in area, ma al limite raccoglie Gullit, che vince un contrasto accentrandosi e lascia partire un sinistro preciso che non lascia scampo al portiere. Il Milan gestisce poi con autorità, ma è nel finale che lo spettacolo si accende di nuovo. Protagonista assoluto Carlo Ancelotti, che in quella che sarà la sua ultima partita a San Siro da calciatore rossonero trova una doppietta in un minuto: al 77' con un destro potente da fuori area e al 78' con un inserimento in area seguito a una palla rubata sulla trequarti avversaria. Finisce 4-0, con applausi scroscianti da parte di San Siro e la festa che celebra il 12° Scudetto del Milan.
