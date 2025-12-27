Pianeta Milan
Fabrizio Biasin, giornalista di comprovata fede interista, ha scritto - anche - del Milan di Massimiliano Allegri nel suo consueto editoriale per 'TuttoMercatoWeb'. Il punto sui rossoneri, che vede non così bisognosi di allargare troppo la rosa
Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente, è secondo in classifica in Serie A, a quota 32 punti, a - 1 dall'Inter di Cristian Chivu, capolista, e a + 1 sul Napoli di Antonio Conte, terzo ma Campione d'Italia in carica. Un ottimo inizio di stagione, dunque, per i rossoneri di Allegri. Questo nonostante le eliminazioni arrivate in Coppa Italia e in Supercoppa Italiana.

Fabrizio Biasin, giornalista di comprovata fede interista, ha parlato - anche - della situazione del Milan di Allegri nel suo consueto editoriale per 'TuttoMercatoWeb'. Vedendo, in casa rossonera, sostanzialmente il bicchiere mezzo pieno. "Nell’eterna diatriba tra chi pensa che il Milan sia una squadretta e chi invece no, qui stiamo con i secondi", l'incipit di Biasin.

"Il Milan ha una rosa decisamente limitata rispetto alle concorrenti Scudetto, ma anche meno esigenze di allargarla. L’attaccante è arrivato, il difensore arriverà: con questi due pezzi di complemento (i titolari sono altri) Allegri ha/avrà tutto per puntare ai primi 4 posti", ha chiosato il giornalista.

