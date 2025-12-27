Il Milan di Massimiliano Allegri , attualmente, è secondo in classifica in Serie A , a quota 32 punti , a - 1 dall' Inter di Cristian Chivu , capolista, e a + 1 sul Napoli di Antonio Conte , terzo ma Campione d'Italia in carica. Un ottimo inizio di stagione, dunque, per i rossoneri di Allegri. Questo nonostante le eliminazioni arrivate in Coppa Italia e in Supercoppa Italiana .

Fabrizio Biasin, giornalista di comprovata fede interista, ha parlato - anche - della situazione del Milan di Allegri nel suo consueto editoriale per 'TuttoMercatoWeb'. Vedendo, in casa rossonera, sostanzialmente il bicchiere mezzo pieno. "Nell’eterna diatriba tra chi pensa che il Milan sia una squadretta e chi invece no, qui stiamo con i secondi", l'incipit di Biasin.