Daniele Triolo Redattore 27 dicembre 2025 (modifica il 27 dicembre 2025 | 08:46)

Fabio Caressa, giornalista sportivo e telecronista per 'Sky Sport', in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube', ha fatto un bilancio di fine 2025 per le squadre di Serie A, individuando punti di forza e debolezze di ciascuna compagine. Ecco quali sono state le sue parole sul Milan di Massimiliano Allegri e sul calciomercato condotto dal club di Via Aldo Rossi.