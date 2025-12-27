Pianeta Milan
Fabio Caressa, giornalista sportivo e telecronista di 'Sky Sport', ha fatto un punto di fine 2025 sul Milan di Massimiliano Allegri e sull'ultimo calciomercato estivo condotto dal club di Via Aldo Rossi. Non è stato particolarmente tenero
Fabio Caressa, giornalista sportivo e telecronista per 'Sky Sport', in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube', ha fatto un bilancio di fine 2025 per le squadre di Serie A, individuando punti di forza e debolezze di ciascuna compagine. Ecco quali sono state le sue parole sul Milan di Massimiliano Allegri e sul calciomercato condotto dal club di Via Aldo Rossi.

"Il Milan ha buttato decine di milioni per gli attaccanti, sembra proprio averli buttati. Santiago Giménez adesso non è disponibile, io credevo potesse risorgere ma i fatti non mi stanno dando ragione per adesso. Christopher Nkunku gioca in una posizione che non è la sua ma obiettivamente è molto deludente".

"Adesso arriva Niclas Füllkrug e però ha tre attaccanti centrali e probabilmente gioca il quarto che è Rafael Leão. Nel Milan gioca Davide Bartesaghi al posto di Pervis Estupiñán, acquistato in estate. Giocano Luka Modrić e Adrien Rabiot, i due giocatori che ha voluto Allegri, ma gli altri … lo stesso Koni De Winter, poca roba”.

