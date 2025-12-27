Durante l’ultima puntata del podcast Number 1, programma condotto dai giornalisti Sabatini, Zazzaroni e Cruciani , quest'ultimo ha voluto rilasciare delle dichiarazioni legate all'approdo a Milano di Niclas Fullkrug , ex attaccante di Borussia Dortmund e West Ham , arrivato in prestito fino al termine della stagione. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

Il pensiero di Giuseppe Cruciani su Niclas Fullkrug, primo acquisto del Milan : “Non penserete che Fullkrug possa risolvere i problemi del Milan in attacco. È uno scarto del West Ham. Io non ho la palla di vetro, magari sarà l’acquisto più azzeccato della storia. Un giocatore che è arrivato in Premier in una squadra mediocre, nemmeno al West Ham si è integrato e li ci possono essere mille motivi, magari non andava bene al West Ham am andrà bene al Milan. Però che possa risolvere, con dei problemi fisici del genere, l’attacco del Milan, io ho degli enormi dubbi"