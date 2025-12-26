Nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha voluto rilasciare delle dichiarazioni legate al primo acquisto del calciomercato del Milan , Niclas Fullkrug , ormai ex attaccante del West Ham . Non solo attacco: il giornalista ha parlato anche della necessità di rinforzi mirati in difesa. Ecco , di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Sabatini su Fullkrug

“Fullkrug va benissimo se sta bene perchè ha le caratteristiche adatte a sostenere l’attacco del Milan con la profondità del centravanti e la presenza fisica proprio del tipico centravanti. Il Milan però non può fermarsi a solo una punta e deve anche concentrarsi su un difensore anche perchè il responso arrivato dalla Supercoppa italiana arrivato da De Winter è stato abbastanza deludente, quindi il Milan giocando con la difesa a tre ha bisogno in rosa almeno un quinto difensore.