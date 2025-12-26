Pianeta Milan
Il giornalista Sandro Sabatini ha voluto rilasciare delle dichiarazioni legate al primo acquisto del calciomercato del Milan, Niclas Fullkrug
Nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha voluto rilasciare delle dichiarazioni legate al primo acquisto del calciomercato del Milan, Niclas Fullkrug, ormai ex attaccante del West Ham. Non solo attacco: il giornalista ha parlato anche della necessità di rinforzi mirati in difesa. Ecco , di seguito, le sue parole:

Fullkrug va benissimo se sta bene perchè ha le caratteristiche adatte a sostenere l’attacco del Milan con la profondità del centravanti e la presenza fisica proprio del tipico centravanti. Il Milan però non può fermarsi a solo una punta e deve anche concentrarsi su un difensore anche perchè il responso arrivato dalla Supercoppa italiana arrivato da De Winter è stato abbastanza deludente, quindi il Milan giocando con la difesa a tre ha bisogno in rosa almeno un quinto difensore.

Qui c’è il grande rimpianto che si chiama Thiago Silva che alla fine è andato al Porto. Farsi sfuggire Thiago Silva che voleva tornare bisogna impegnarsi. Siccome il Milan si è vantato anche per primo, tra le società italiane, di affidarsi ad algoritmi e a scelte più scientifiche, propongo la ricerca la ricerca con algoritmi, con football intelligence ovvero un enorme database che può offrire profili interessanti per il Milan in difesa"

