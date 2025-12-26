Milan, si cerca di bloccare Hugo Souza. Novità in società e Nkunku...

Nella giornata di oggi, venerdì 26 dicembre 2025, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri, in attesa di rivedere il Diavolo in campo domenica alle 12:30, contro l'Hellas Verona di Paolo Zanetti, tante notizie di mercato e indiscrezioni sul futuro societario del club rossonero. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Hugo Souza obiettivo concreto. Previste novità societarie per il 2026. Sul futuro di Nkunku…
ULTIME MILAN NEWS
Milan, Hugo Souza obiettivo concreto. Previste novità societarie per il 2026. Sul futuro di Nkunku…
Le top news della giornata di oggi, venerdì 26 dicembre 2025, del Milan di Massimiliano Allegri: si cerca di bloccare Hugo Souza per giugno e le ultime sul futuro di Christopher Nkunku e sull'assetto societario
© RIPRODUZIONE RISERVATA