Milan, si cerca di bloccare Hugo Souza. Novità in società e Nkunku...

Nella giornata di oggi, venerdì 26 dicembre 2025, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri, in attesa di rivedere il Diavolo in campo domenica alle 12:30, contro l'Hellas Verona di Paolo Zanetti, tante notizie di mercato e indiscrezioni sul futuro societario del club rossonero. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA