Il centrocampista del Milan 2009 Thomas Martini ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club: farà parte del Milan Futuro, il comunicato del club

(Fonte acmilan.com) - " AC Milan comunica che Thomas Martini ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il centrocampista classe 2009 farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".

Altro rinnovo per il Milan Futuro. Il giovane Thomas Martini ha siglato il suo primo contratto da calciatore professionista. il giovane centrocampista classe 2009 continuerà la sua avventura servendo il Milan Futuro. Martini è un trequartista moderno, dotato di buonissima tecnica, visione di gioco e soprattuto possiede la capacità di inserirsi senza avere la palla. Nel corso di questa stagione il giovane ha giocato con l’Under 17 del Milan, totalizzando ben 11 presenze e siglando anche 2 gol. Il giovane, utilizzato la maggior parte delle volte dietro all'attaccante principale, si distingue per la forte intelligenza tattica, qualità che ha fatto decidere al club rossonero di rinnovare il suo contratto, continuando a tenere in squadra un prospetto molto interessante in ottica futura.