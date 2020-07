Milanello, giornata di tamponi. Presenti Gazidis, Maldini e Massara

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come riferito da ‘Sky Sport‘, questa mattina, all’indomani della bella vittoria in rimonta, da 0-2 a 4-2, in occasione di Milan-Juventus a ‘San Siro‘, la dirigenza rossonera al gran completo si è presentata al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) per assistere alla seduta odierna di allenamento e per stare vicino ai giocatori ed al tecnico Stefano Pioli.

Presenti, dunque, al centro sportivo di allenamento del Diavolo l’amministratore delegato Ivan Gazidis, il direttore tecnico Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic Massara. Tutti presenti, uniti, nonostante le voci, ormai, diano gli ultimi due, in particolare, in uscita dal Milan per l’imminente arrivo di Ralf Rangnick. IL TEDESCO, INTANTO, SI PREPARA AD ACCOGLIERE A MILANO UN SUO PUPILLO >>>