Milan, ecco il ruolo che coprirà Rangnick: nuovo innesto dirigenziale?

MILAN NEWS – Come riportato da Nicolò Schira su Twitter, Ralf Rangnick sarà allenatore ma anche capo dell’area tecnica rossonera della prossima stagione. Non sarà affiancato – scrive il giornalista – da nessun altro trainer (Schopp, Rose o Nagelsmann i nomi circolati nelle ultime settimane). Paolo Maldini al passo d’addio: lo ha confermato lui stesso ieri sera con parole abbastanza emblematiche. Possibile che lasci anche Massara e al suo posto una figura dirigenziale vicina a Rangnick per occuparsi dell’area sportiva.

NOME NUOVO PER L’ATTACCO ROSSONERO: IDEA VLAHOVIC!

