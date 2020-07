Milan-Juventus, Maldini: “Se sarò ancora qui? Non lo so: ora finiamo la stagione”

MILAN NEWS – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ a pochi minuti dal big match Milan-Juventus di ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Maldini:

“Questa squadra ha già dimostrato in allenatori, dirigenti e giocatori che sente poco le sensazioni dall’esterno. Non sono cose nuove, ci si è fatto il callo. Dimostrazione di serietà da parte di questo gruppo di grande livello. Se ci sarà spazio per me nel prossimo Milan? Non lo so, voglio arrivare bene alla fine di questa stagione, abbiamo tante partite, possiamo toglierci tante soddisfazioni e conquistare gli obiettivi prefissati. Poi ci sarà tempo per parlare del futuro. Se voglio rimanere? Domanda difficile … Mio papà è stato capitano qui, lo sono stato io tanti anni, ho un figlio che gioca qui: il mio legame con il Milan è fuori discussione. Parlo molto spesso con Ivan Gazidis, spesso le situazioni non sono definitive, si tende ad aspettare il finale di stagione”.

