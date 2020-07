Serie A – Milan-Juventus, le formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e Sarri

MILAN NEWS – Quasi tutto pronto, a ‘San Siro‘, per Milan-Juventus: gara in programma alle ore 21:45 e valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I tecnici delle due squadre, Stefano Pioli e Maurizio Sarri, hanno reso note le formazioni ufficiali con cui rossoneri e bianconeri si daranno battaglia in campo: vediamole insieme!

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Paquetá, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Bonaventura, Çalhanoglu, Krunić, D. Maldini, Colombo, R. Leão. Allenatore: Pioli.

JUVENTUS (4-3-3): Szczęsny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanić, Rabiot; Bernardeschi, Higuaín, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Alex Sandro, Coccolo, Ramsey, Muratore, Matuidi, Douglas Costa, Olivieri, Vrioni. Allenatore: Sarri.

