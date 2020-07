Calciomercato Milan – Vlahovic nome nuovo per l’attacco

MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio ha parlato delle ultime del mercato dei rossoneri sul proprio sito ufficiale. Dusan Vlahovic nome nuovo per l’attacco dei rossoneri, considerato uno dei 2000 più forti in circolazione e compatibile con Rebic. Piace anche Schick della Roma. A centrocampo seguito Tonali, che sarebbe in cima alla lista di Rangnick.

Per la difesa, invece, oltre al sogno Upamecano (operazione dai costi elevati), piace molto Kristoffer Ajer, centrale norvegese del Celtic. Per ora per lui però c’è stato soltanto un sondaggio informativo con gli agenti, con il Milan consapevole che in caso di affondo dovrà lottare con la concorrenza di diverse squadre di Premier League.

