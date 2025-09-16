Milan, un sogno che diventa realtà: giornata indimenticabile per un giovane tifoso

Una giornata indimenticabile per un piccolo e giovane rossonero: lo speciale pre partita del match casalingo contro il Bologna
Una giornata indimenticabile per un piccolo e giovane rossonero. Prima della partita casalinga contro il Bologna di Vincenzo Italiano, finita poi 1-0 a favore del Milan grazie ad un gol del super Luka Modric, un tifoso rossonero, noto a tutti per aver sventolato in passato la bandiera con scritto “Milan, ti amo”, ha avuto la possibilità di scendere in campo a San siro nel prepartita insieme ai giocatori.
Milan, giornata indimenticabile per un giovane tifoso
—
Il piccolo, emozionatissimo ha dichiarato: “È stato bellissimo, sono molto felice perché ho aiutato tutta la squadra a vincere la partita. Oggi sventolare la mia bandiera è stato molto più bello perché prima l’ho sventolata con Milanello, e poi sono stato anche con i giocatori, soprattutto con il mio preferito: Santiago Gimenez”.