Milan, un sogno che diventa realtà: giornata indimenticabile per un giovane tifoso

Una giornata indimenticabile per un piccolo e giovane rossonero. Prima della partita casalinga contro il Bologna di Vincenzo Italiano , finita poi 1-0 a favore del Milan grazie ad un gol del super Luka Modric , un tifoso rossonero, noto a tutti per aver sventolato in passato la bandiera con scritto “Milan, ti amo” , ha avuto la possibilità di scendere in campo a San siro nel prepartita insieme ai giocatori.

Milan, giornata indimenticabile per un giovane tifoso

Il piccolo, emozionatissimo ha dichiarato: “È stato bellissimo, sono molto felice perché ho aiutato tutta la squadra a vincere la partita. Oggi sventolare la mia bandiera è stato molto più bello perché prima l’ho sventolata con Milanello, e poi sono stato anche con i giocatori, soprattutto con il mio preferito: Santiago Gimenez”.