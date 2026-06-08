Il futuro di Rafael Leao è uno degli argomenti più discussi nelle ultime settimane, ma rimane anche un vero e proprio rebus. Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha voluto analizzare il momento buio del numero 10 del Milan, arrivando ad una vera e propria conclusione drastica: le strade devono separarsi.