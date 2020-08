Milan-Theo Hernandez, prima stagione da record: i numeri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Theo Hernandez ha chiuso una stagione da record con il Milan, la sua prima in assoluto. Un impatto devastante in Serie A per il terzino acquistato dal Real Madrid, prestazioni inaspettamente straordinarie, e con grossi miglioramenti anche dal punto di vista tattico.

Theo Hernandez è il difensore con il maggior numero di dribbling riusciti, e anche il giocatore (in assoluto) che ha subito più falli di tutto il campionato. I suoi numeri in fase realizzativa sono straordinari: 7 gol (1 in Coppa Italia) e 5 assist.

Dal punto di vista difensivo e tattico ha mostrato qualche ‘defaillance‘, ma che già nelle ultime partite ha provato a studiare e migliorare. Siamo certi che dalla prossima stagione vedremo sempre meno errori difensivi. Inoltre, aspetto da non sottovalutare, avrà studiato ancor di più gli avversari del nostro campionato: più esperienza e più conoscenze, che con l’aiuto di Pioli e dei compagni, saranno l’arma in più per la prossima stagione.

Theo è sempre molto attivo sui social e anche ieri, dopo Milan-Cagliari, ha pubblicato foto e messaggio: “Ultima vittoria, ultimo ballo, sempre Milan“. In foto con Zlatan Ibrahimovic, con il quale in campo hanno una grande intesa. Intesa che potrebbe essere ancor più devastante tra poco più di un mese, al ritorno in campo dopo le vacanze. In attesa del rinnovo di Ibra…

