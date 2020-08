Serie A – Milan-Cagliari 3-0 al 90′: lo “Scudetto” post-lockdown è rossonero

MILAN-CAGLIARI ULTIME NEWS – È terminato, da pochi minuti, a ‘San Siro‘ il match Milan-Cagliari, gara valida per la 38^ ed ultima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. La partita ha visto i rossoneri dominare in lungo e in largo, sempre in controllo del match. La sfida si sblocca con un autogol di Klavan, poi una clamorosa traversa di Leao in rovesciata (poi uscito per infortunio). Nella ripresa chiudono il match Ibrahimovic (destro all’incrocio splendido) e Castillejo.

PRIMO TEMPO – Il Milan parte subito forte, va vicino al gol in due occasioni. Poi ci pensa il Cagliari a buttarla dentro: autogol di Klavan dopo il palo colpito da Leao. Proprio il portoghese è il protagonista, con un paio di giocate straordinarie. Poi una traversa clamorosa in rovesciata. Poco dopo, ancora sforunato Leao: altro scatto e stiramento. Esce dal campo, entra Bonaventura. Rossoneri ancora avanti, rigore procurato (e non trasformato) da Ibrahimovic: Cragno blocca, addirittura, il suo destro a incrociare.

SECONDO TEMPO – Il Milan si diverte, gioca sul velluto. Pronti via, gol divorato da Calhanoglu su assist di Ibra. Poi lo svedese si mette in proprio, si sposta sul centro-destra e piazza un tiro sotto al sette che è un gioiello di precisione e potenza: mostro! Nemmeno il tempo di tornare a centrocampo, che il Milan trova il terzo gol: assist di Bonaventura, gol di Castillejo. Nel finale altre occasioni per Bonaventura e ancora Casti, ma il gol non arriva. Anche Donnarumma vuole essere protagonista, e si esibisce in una parata pazzesca su Farago. Poi triplice fischio dell’arbitro, che sancisce la fine del match.

