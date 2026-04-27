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Milan, stop agli allenamenti: dopo la Juventus Allegri concede un giorno libero

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Dopo il pareggio di ieri sera contro la Juventus, i ragazzi di Massimiliano Allegri potranno usufruire di un giorno libero...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan, dopo la vittoria contro il Verona di settimana scorsa, ha fatto ritorno in campo. Ieri sera, alle ore 20:45 preso lo stadio di San Siro, è andato in scena Milan-Juventus, big match della 34esima giornata di Serie A, terminato con un pareggio a reti inviolate: 0-0 e un punto ciascuno.

La scelta di Allegri

Dopo il pareggio, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha deciso di concedere ai suoi ragazzi una giornata di riposo. Quest'oggi, infatti, non sarà previsto nessun allenamento a Milanello, con i calciatori che potranno ricaricare le energie dopo il match di ieri.

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La ripresa degli allenamenti sarà solamente domani pomeriggio, quando il gruppo rossonero tornerà a Milanello per continuare a preparare la sfida contro il Sassuolo, in programma il 03 maggio 2026 alle ore 15.00.

Lo staff tecnico di Massimiliano Allegri, una volta ripresi gli allenamenti, valuterà le condizioni dei singoli e vedrà come procedere con il tipo di seduta. L'obiettivo? Ritrovare forza e brillantezza in vista di questo ultimo rush finale. L'obiettivo Champions si sta avvicinando, e i rossoneri vogliono centrarlo a tutti i costi.

 

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