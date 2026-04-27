La ripresa degli allenamenti sarà solamente domani pomeriggio, quando il gruppo rossonero tornerà a Milanello per continuare a preparare la sfida contro il Sassuolo, in programma il 03 maggio 2026 alle ore 15.00.
Lo staff tecnico di Massimiliano Allegri, una volta ripresi gli allenamenti, valuterà le condizioni dei singoli e vedrà come procedere con il tipo di seduta. L'obiettivo? Ritrovare forza e brillantezza in vista di questo ultimo rush finale. L'obiettivo Champions si sta avvicinando, e i rossoneri vogliono centrarlo a tutti i costi.
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