Milan, Saelemaekers e la sorpresa all'allenamento delle Pulcine rossonere

Dopo un saluto a tutte le bambine, Saelemaekers ha preso la parola e ha rivolto un discorso semplice ma profondo, sottolineando il bel gesto visto. "Giorgia sei tu? Mi hanno detto che lo scorso weekend eri un po' triste. Però sai che hai avuto più coraggio di tutti ad andare a calciare il rigore. Io non ho mai calciato un rigore nella mia vita, quindi sei già più coraggiosa di me. Voglio fare i complimenti a tutte perché ho visto il video in cui siete andate ad aiutarla subito e questo momento è stato bellissimo".