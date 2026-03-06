Pianeta Milan
Saelemaekers cuore d’oro: sorpresa alle Pulcine del Milan Femminile al Vismara

Milan, Saelemaekers e la sorpresa all'allenamento delle Pulcine rossonere
Nel format 'Inedito' con protagonista Saelemaekers, l'esterno del Milan ha fatto una sorpresa alle Pulcine rossonere durante un allenamento
Redazione

Nelle giornata di oggi è uscito sui canali di 'DAZN' il nuovo episodio del format 'Inedito' con protagonista il giocatore del MilanAlexis Saelemaekers. Nel corso della giornata passata assieme, l'esterno belga ha compiuto un gesto che scalda i cuori di chi lo vede.

In pratica, Alexis Saelemaekers ha fatto una sorpresa alle Pulcine del Milan Femminile durante uno dei loro allenamenti. Il numero 56 rossonero si è presentato a sorpresa al 'Vismara' e le emozioni negli occhi delle bambine era ben visibile. Saelemaekers ha spiegato il gesto facendo riferimento a un episodio accaduto alcuni giorni prima. "Lo scorso weekend una bambina ha calciato un rigore e l'ha sbagliato. E' stato bello perché poi tutte le compagne sono andate a consolarla".

Dopo un saluto a tutte le bambine, Saelemaekers ha preso la parola e ha rivolto un discorso semplice ma profondo, sottolineando il bel gesto visto. "Giorgia sei tu? Mi hanno detto che lo scorso weekend eri un po' triste. Però sai che hai avuto più coraggio di tutti ad andare a calciare il rigore. Io non ho mai calciato un rigore nella mia vita, quindi sei già più coraggiosa di me. Voglio fare i complimenti a tutte perché ho visto il video in cui siete andate ad aiutarla subito e questo momento è stato bellissimo".

