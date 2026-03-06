Verso Milan-Inter, Piccari: 'I rossoneri faranno di tutto per vincere il derby'

Nella settimana che porta a Milan-Inter, si è espresso anche il direttore di 'TmwRadio' Marco Piccari. Nel suo editoriale ha analizzato il derby sotto diversi punti di vista, con un focus sui protagonisti del match. Di seguito, un estratto delle sue parole

"È un derby pesante, con Lautaro che sarà assente e con Pulisic che non sta benissimo. il Milan proverà di tutto per vincere questo derby e riaprire il discorso, che però ritengo praticamente chiuso a priori. Mi aspetto una grande prova dei nerazzurri".