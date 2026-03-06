Pianeta Milan
Piccari: "Il Milan farà di tutto per vincere questo derby e riaprire la lotta scudetto, ma secondo me…"

Verso Milan-Inter, Piccari: 'I rossoneri faranno di tutto per vincere il derby'
Marco Piccari, direttore di 'TmwRadio, ha parlato in vista di Milan-Inter nel suo editoriale: ecco la sua previsione sul derby della Madonnina
Redazione PM

Prosegue l'avvicinamento a Milan-Inter, la 246° stracittadina milanese della storia. In città, il clima derby si respira già da giorni: il naviglio si è diviso tra tinte rossonere e nerazzurre.

La squadra di Chivu è a +10 sul Diavolo, un vantaggio difficile da colmare, specie a 12 partite dal traguardo. Leao e compagni, però, non si sono ancora arresi: una vittoria nel derby potrebbe riaccendere la lotta scudetto.

Milan, le parole di Piccari

Nella settimana che porta a Milan-Inter, si è espresso anche il direttore di 'TmwRadio' Marco Piccari. Nel suo editoriale ha analizzato il derby sotto diversi punti di vista, con un focus sui protagonisti del match. Di seguito, un estratto delle sue parole

"È un derby pesante, con Lautaro che sarà assente e con Pulisic che non sta benissimo. il Milan proverà di tutto per vincere questo derby e riaprire il discorso, che però ritengo praticamente chiuso a priori. Mi aspetto una grande prova dei nerazzurri".

