Milan, Bartesaghi ospite alla presentazione del Torneo Amici dei Bambini

Oltre a loro verranno premiati altri giocatori di Serie A come Federico Baschirotto (Cremonese), Mateo Pellegrino (Parma) e Alberto Paleari (Torino). Non solo calciatori, sono previsti dei premi anche per Roberto Trapani (Responsabile Settore Giovanile Genoa), per l'allenatore della Primavera dell'Inter Benito Carbone , per il giornalista Franco Ordine e per il procuratore sportivo Giuseppe Riso .

Il ricavato del torneo contribuirà a finanziare "BAMBINIxLAPACE", il progetto di Ai.Bi. partito oltre quattro anni fa, all'inizio della guerra in Ucraina per dare una risposta immediata alle difficoltà e ai bisogni dei bambini, da sempre i più vulnerabili e indifesi di fronte ai conflitti. Amici dei Bambini è presente in Ucraina, sia nella regione di Kiev, sia in quella (ancora più difficile) di Dnipro, fornendo spazi sicuri nei quali garantire ai minori e alle loro famiglie attività ricreative, supporto psicologico e distribuzione di beni di prima necessità. L'associazione è attiva anche in Moldova, il Paese che in rapporto alla propria popolazione ha accolto il maggior numero di profughi dall'Ucraina.