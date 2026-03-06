Pianeta Milan
Alla presentazione del Torneo Amici dei Bambini verrà premiato Bartesaghi: tutti i dettagli

Milan, Bartesaghi ospite alla presentazione del Torneo Amici dei Bambini
Il difensore del Milan Davide Bartesaghi verrà premiato in occasione della presentazione del Torneo Amici dei Bambini in programma lunedì sera
Lunedì 9 marzo alle ore 19:30 l'U.S. Aldini Bariviera, in collaborazione con Amici dei Bambini (Ai.Bi.), presenterà la 21^ edizione del Torneo Amici dei Bambini e assegnerà i premi 2025 "Amico dei Bambini… Un Esempio per loro". L'evento si terrà al Carro Social Club e rappresenterà un momento di incontro tra sport, solidarietà e mondo del calcio.

Un po' di derby anche all'evento

Nel corso della serata verranno premiate diverse figure del panorama calcistico e mediatico che, con il loro percorso sportivo e professionale, rappresentano un modello positivo per i più giovani. All'evento saranno presenti anche due giocatori che solo 24 ore prima erano in campo nel derby tra Milan e Inter. Parliamo di Davide Bartesaghi e Yann Aurel Bisseck, rivali sul campo, ma non fuori.

Oltre a loro verranno premiati altri giocatori di Serie A come Federico Baschirotto (Cremonese), Mateo Pellegrino (Parma) e Alberto Paleari (Torino). Non solo calciatori, sono previsti dei premi anche per Roberto Trapani (Responsabile Settore Giovanile Genoa), per l'allenatore della Primavera dell'Inter Benito Carbone, per il giornalista Franco Ordine e per il procuratore sportivo Giuseppe Riso.

Il ricavato del torneo contribuirà a finanziare "BAMBINIxLAPACE", il progetto di Ai.Bi. partito oltre quattro anni fa, all'inizio della guerra in Ucraina per dare una risposta immediata alle difficoltà e ai bisogni dei bambini, da sempre i più vulnerabili e indifesi di fronte ai conflitti. Amici dei Bambini è presente in Ucraina, sia nella regione di Kiev, sia in quella (ancora più difficile) di Dnipro, fornendo spazi sicuri nei quali garantire ai minori e alle loro famiglie attività ricreative, supporto psicologico e distribuzione di beni di prima necessità. L'associazione è attiva anche in Moldova, il Paese che in rapporto alla propria popolazione ha accolto il maggior numero di profughi dall'Ucraina.

