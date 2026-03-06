La verità su Elliott e la quota nel Milan. Si parla troppo prima del derby?

Il Milan sta parlando troppo? Questa è la domanda che il nostro Stefano Bressi si fa nell'ultimo video pubblicato sulla pagina YouTube di 'Pianeta Milan'. Infatti, negli ultimi giorni sono tantissime le dichiarazioni dei giocatori del Milan in vista del derby in programma domenica sera. La storia ci insegna che prima delle stracittadine, meno si parla, meglio è. Solo oggi Tomori e Saelemaekers hanno aggiunto opinioni sulla gara, dopo quelle di Ricci, Leao e Pavlovic. Anche all'andata, a dire il vero, la situazione era simile e i tifosi rossoneri si augurano possa ripetersi per filo e per segno il match del girone d'andata. Non solo questo argomento, ma anche le novità relative alla notizia rilanciata in mattinata dal 'Corriere della Sera' riguardo l'archiviazione del caso legato al passaggio di proprietà da Elliott a RedBird.