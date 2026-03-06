Pianeta Milan
Milan-Inter, San Siro sold out per il derby: il Diavolo stabilisce il nuovo record di incasso in Serie A

Milan-Inter, incasso da record per i rossoneri: cifre e dettagli
Nel derby contro l'Inter, il Milan farà registrare l'incasso più altro di sempre per un match di Serie A: ecco quanti soldi genererà San Siro domenica 8 marzo
Redazione PM

Mancano ormai pochi giorni al Derby della Madonnina e l’attesa attorno a Milan-Inter cresce di ora in ora. La stracittadina non sarà soltanto una delle partite più sentite del calcio italiano, ma anche un evento destinato a entrare nei libri contabili del Diavolo.

Secondo quanto riportato da 'Calcio e Finanza' e ripreso anche da 'La Gazzetta dello Sport', il Milan registrerà infatti il nuovo record d’incasso per una gara casalinga di Serie A. Un dato che conferma ancora una volta quanto il derby milanese rappresenti uno degli appuntamenti più prestigiosi e seguiti dell’intero campionato.

Milan-Inter, San Siro sold out e incasso da record

San Siro sarà completamente esaurito per la sfida dell’8 marzo. Tutti i biglietti sono stati venduti con largo anticipo e anche le aree hospitality risultano sold out da settimane.

L’incasso complessivo supererà i 5,9 milioni di euro, stabilendo così il nuovo record per una partita di Serie A disputata dal Milan a San Siro. Il precedente primato apparteneva sempre a un derby, quello giocato il 17 marzo 2019, che aveva fatto registrare un incasso di circa 5,87 milioni di euro.

Grande successo anche per le esperienze premium organizzate dal club: circa 5mila presenze tra hospitality interne ed eventi esterni allo stadio, con numeri record anche per il Club 1899, il programma dedicato ai tifosi più esclusivi.

Il derby tra le partite più ricche della storia rossonera

La sfida contro l’Inter entrerà così nell'olimpo economico ella storia del Milan. Nella classifica delle gare di campionato più redditizie compaiono diversi derby recenti e alcuni big match contro la Juventus. Questi dati dimostrano l’enorme richiamo delle sfide di cartello a San Siro.

Rimangono però irraggiungibili, almeno per ora, i numeri della Champions League. In cima alla graduatoria assoluta c’è la semifinale europea Milan-Inter del 10 maggio 2023, che aveva generato oltre 10,4 milioni di euro di incasso, seguita da altre grandi notti europee contro Tottenham, Napoli e Paris Saint-Germain.

Milan, buone notizie per Allegri: Bartesaghi è tornato in gruppo

