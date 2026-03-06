Milan-Inter, incasso da record per i rossoneri: cifre e dettagli

Milan-Inter, San Siro sold out e incasso da record—
San Siro sarà completamente esaurito per la sfida dell’8 marzo. Tutti i biglietti sono stati venduti con largo anticipo e anche le aree hospitality risultano sold out da settimane.
L’incasso complessivo supererà i 5,9 milioni di euro, stabilendo così il nuovo record per una partita di Serie A disputata dal Milan a San Siro. Il precedente primato apparteneva sempre a un derby, quello giocato il 17 marzo 2019, che aveva fatto registrare un incasso di circa 5,87 milioni di euro.
Grande successo anche per le esperienze premium organizzate dal club: circa 5mila presenze tra hospitality interne ed eventi esterni allo stadio, con numeri record anche per il Club 1899, il programma dedicato ai tifosi più esclusivi.
Il derby tra le partite più ricche della storia rossonera—
La sfida contro l’Inter entrerà così nell'olimpo economico ella storia del Milan. Nella classifica delle gare di campionato più redditizie compaiono diversi derby recenti e alcuni big match contro la Juventus. Questi dati dimostrano l’enorme richiamo delle sfide di cartello a San Siro.
Rimangono però irraggiungibili, almeno per ora, i numeri della Champions League. In cima alla graduatoria assoluta c’è la semifinale europea Milan-Inter del 10 maggio 2023, che aveva generato oltre 10,4 milioni di euro di incasso, seguita da altre grandi notti europee contro Tottenham, Napoli e Paris Saint-Germain.
