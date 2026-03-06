Milan-Inter, incasso da record per i rossoneri: cifre e dettagli

Nel derby contro l'Inter, il Milan farà registrare l'incasso più altro di sempre per un match di Serie A: ecco quanti soldi genererà San Siro domenica 8 marzo

Mancano ormai pochi giorni al Derby della Madonnina e l’attesa attorno a Milan-Inter cresce di ora in ora. La stracittadina non sarà soltanto una delle partite più sentite del calcio italiano, ma anche un evento destinato a entrare nei libri contabili del Diavolo.

Secondo quanto riportato da 'Calcio e Finanza' e ripreso anche da 'La Gazzetta dello Sport', il Milan registrerà infatti il nuovo record d’incasso per una gara casalinga di Serie A. Un dato che conferma ancora una volta quanto il derby milanese rappresenti uno degli appuntamenti più prestigiosi e seguiti dell’intero campionato.