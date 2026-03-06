Pianeta Milan
Letizia: “Tifosi del Milan, non cantante «Cardinale devi vendere», provate con «Cardinale devi comprare»”

Francesco Letizia, giornalista, ha analizzato le ultime mosse di Gerry Cardinale, proprietario del Milan, nel suo editoriale pubblicato per 'Sportitalia'
Nelle ultime settimane, il nome di Cardinale è comparso sui giornali più spesso del solito. Questa volta, però, a far parlare non sono le polemiche dei tifosi rossoneri, ma la sua presenza più costante negli ultimi mesi. In merito al proprietario del Milan si è espresso il noto giornalista Francesco Letizia: di seguito un estratto del suo editoriale per 'Sportitalia'.

Milan, Letizia su Cardinale

"Chi può dirlo: troppo presto ancora per sbilanciarsi. Ma nell’aria c’è profumo di lavori in corso: niente guerre né contrasti, ma un’aria di riflessioni per il bene del Milan sì, come conferma la presenza più costante di Gerry Cardinale negli ultimi mesi".

"Quante volte abbiamo sollevato il problema della sua assenza in passato? Bene, è giusto allora dare a Gerry ciò che è di Gerry, sottolineando che nell’ultimo mese e mezzo è comparso ben tre volte al fianco della squadra, com’è giusto che sia".

«Cardinale devi comprare»

"Un invito ai tifosi del Milan in vista del Derby: invece di attaccare il solito “Cardinale devi vendere”, provate con “Cardinale devi comprare”. A questa squadra serve come il pane un centravanti forte, degno della maglia che fu di Van Basten, Weah, Inzaghi: fin quando questa necessità verrà presa sotto gamba, ogni sforzo per rafforzare la squadra sarà inutile e non porterà mai ai risultati che i tifosi giustamente pretendono per il Milan".

"Detto questo, gli scudetti si vincono con i giocatori giusti, non con le presenze degli azionisti. Tradotto: bene vederlo a Milano, adesso i tifosi del Milan vogliono vedere di conseguenza un attaccante all’altezza della potenza di fuoco di un uomo che è stato capace di battere Netflix nell’acquisito di Warner Bros".

