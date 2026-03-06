"Quante volte abbiamo sollevato il problema della sua assenza in passato? Bene, è giusto allora dare a Gerry ciò che è di Gerry, sottolineando che nell’ultimo mese e mezzo è comparso ben tre volte al fianco della squadra, com’è giusto che sia".
«Cardinale devi comprare»—
"Un invito ai tifosi del Milan in vista del Derby: invece di attaccare il solito “Cardinale devi vendere”, provate con “Cardinale devi comprare”. A questa squadra serve come il pane un centravanti forte, degno della maglia che fu di Van Basten, Weah, Inzaghi: fin quando questa necessità verrà presa sotto gamba, ogni sforzo per rafforzare la squadra sarà inutile e non porterà mai ai risultati che i tifosi giustamente pretendono per il Milan".
LEGGI ANCHE: Milan, la carica di Tomori. Nuovo nome per l’attacco. Le scelte di Allegri per il derby, mentre Ambrosini…
"Detto questo, gli scudetti si vincono con i giocatori giusti, non con le presenze degli azionisti. Tradotto: bene vederlo a Milano, adesso i tifosi del Milan vogliono vedere di conseguenza un attaccante all’altezza della potenza di fuoco di un uomo che è stato capace di battere Netflix nell’acquisito di Warner Bros".
© RIPRODUZIONE RISERVATA