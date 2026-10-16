Uno dei trasferimenti più interessanti dell'ultima sessione estiva di calciomercato è stato senza dubbio quello di Issa Doumbia, passato dal Venezia allo Sporting Lisbona per 26 milioni di euro. Una scelta che, secondo il momento che sta vivendo, sta dando ragione al club portoghese, capace di puntare su un centrocampista italiano che sta dimostrando tutto il proprio valore. Ma c'è anche l'ombra del Milan in tutto questo.

Milan, il retroscena su Doumbia

In classe 2003 sta vivendo un ottimo inizio di stagione: dopo aver attirato l'attenzione di Mancini, che lo ha convocato in nazionale, Dubbia ha continuato a crescere anche con la maglia delloFinora, il calciatore ha collezionato 10 presenze tratutte quante da titolare e impreziosite anche da un gol, realizzato nell'ultima sfida contro il

Le prestazioni del centrocampista non stanno passando di certo inosservate e, secondo varie indiscrezioni, alcuni club di Premier League hanno iniziato a seguirlo con molto interesse. A tutelare il club portoghese però c'è una clausola rescissoria da ben 80 milioni di euro, garantendo allo Sporting una posizione di forza in eventuali trattative.

La crescita del giocatore però riporta l'attenzione anche sul mercato delle big italiane e, in modo molto particolare, sul Milan. Secondo quanto riferito da Tuttosport, Igli Tare e Massimiliano Allegri avevano seguito il centrocampista nella scorsa stagione. Il successivo cambio di dirigenza e di allenatore avrebbe però indirizzato il club verso altri obiettivi, facendo sfumare la possibilità di far arrivare il talento il rossonero.