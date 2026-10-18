Adrien Rabiot si prepara ad essere ancora protagonista nel centrocampo rossonero. Il francese è arrivato al Milan dopo l'esperienza con Juventus e PSG, diventando un punto fermo della squadra di Amorim grazie proprio alla sua fisicità, qualità tecnica e la capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco. L'ultima prestazione ha confermato la sua importanza negli equilibri della squadra, ma adesso il centrocampista può puntare anche ad un traguardo importante.

Milan, Rabiot punta il record

Dopo l'assist servito contro lae i goal controil francese ha trovato una continuità offensiva che potrebbe permettergli di raggiungere un primato personale: il centrocampista infatti potrebbe prendere parte ad almeno una rete per quattro partite consecutive per la prima volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei. Un dato che racconta la crescita del suo contributo, che non si limita più a garantire equilibrio, ma sta dimostrando di poter diventare un'arma importante negli ultimi metri.

L'eventuale striscia di quattro partite consecutive con almeno una partecipazione a una rete avrebbe un significato particolare anche nella storia recente rossonera. L'ultimo calciatore del diavolo capace di raggiungere un risultato simile in Serie A era stato Calhanoglu nel dicembre del 2020: in quell'occasione il turco aveva contribuito ai gol del Milan nelle sfide contro Parma, Genoa, Sassuolo e Lazio. Un precedente che sottolinea quanto sia importante poter contare su dei centrocampisti capaci di accompagnare la produzione offensiva.