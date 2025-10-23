Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan-Pisa: il ritorno a San Siro e il successo del 1991

ULTIME MILAN NEWS

Milan-Pisa: il ritorno a San Siro e il successo del 1991

Venerdì sera alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, a Milano, il Milan di Massimiliano Allegri incontrerà il Pisa: l'episodio del 90-91
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Venerdì sera alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, a Milano, il Milan di Massimiliano Allegri aprirà l'8 giornata di Serie A ospitando il Pisa di Gilardino, ex giocatore rossonero. Una partita che rievoca, nella mente di tutti i tifosi rossoneri, quella del 90-91. Inizialmente la gara doveva essere disputata a 10, ma fu rinviata a gennaio a causa della Coppa Intercontinentale contro l'Asuncion. La gara fu vinta dal Milan grazie ad un gol di Massaro. Il club rossonero ha voluto ricordare l'episodio con un comunicato sul proprio profilo ufficiale:

(Fonte acmilan.com) - Milan-Pisa torna a San Siro nella Serie A 2025/26, rievocando sfide d'altri tempi come quella della stagione 1990/91. La gara originariamente prevista per il 10 dicembre fu rinviata al 23 gennaio perché il Milan, pochi giorni prima, conquistava la Coppa Intercontinentale a Tokyo battendo l'Olimpia Asunción 3-0. In campionato, contro il Pisa, arrivò un successo sofferto ma prezioso grazie a Massaro. Avviciniamoci ripassando la storia di Milan-Pisa con il nostro Time Machine.

LEGGI ANCHE

Il 23 gennaio 1991, il Milan di Arrigo Sacchi ospita il Pisa nel recupero della 12ª giornata di Serie A. I rossoneri, reduci dal trionfo mondiale in Giappone, cercano punti importanti per restare in scia alla Sampdoria capolista. Il primo tempo si gioca su ritmi discreti, con il Milan che prova a imporre il proprio gioco fatto di pressing alto e giro palla rapido, contro un Pisa ben organizzato e chiuso nella propria metà campo. Gli ospiti si difendono con ordine e provano a ripartire, ma i tentativi di Simeone e Padovano non impensieriscono un attento Pazzagli. È però il Milan a trovare il vantaggio al 20': palla che arriva in area da sinistra e dopo i tocchi incerti della difesa Daniele Massaro, con una mezza rovesciata, supera il portiere Simoni. Un gol importante che sblocca una partita bloccata tatticamente.

LEGGI ANCHE: Milan-Pisa, probabili formazioni: novità in difesa! Allegri inserisce...

Nella ripresa, i rossoneri gestiscono la gara puntando sul possesso palla e su un'ottima fase difensiva. Il Pisa prova ad alzare il baricentro ma non crea veri pericoli alla porta rossonera. Il finale vede un Milan attento a non lasciare spazi, con Baresi e Costacurta impeccabili nelle letture difensive. Al triplice fischio, i rossoneri conquistano punti preziosi nella corsa Scudetto con una vittoria di misura che vale oro. Un successo fondamentale per rilanciarsi in campionato dopo le fatiche di Tokyo, confermando la forza e la mentalità vincente di quella squadra leggendaria.

Leggi anche
I tifosi sognano, Allegri resta pragmatico: la ricetta per lo scudetto
Milan-Pisa, niente da fare per Loftus-Cheek: l’inglese non ha recuperato

© RIPRODUZIONE RISERVATA