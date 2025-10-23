Il 23 gennaio 1991, il Milan di Arrigo Sacchi ospita il Pisa nel recupero della 12ª giornata di Serie A. I rossoneri, reduci dal trionfo mondiale in Giappone, cercano punti importanti per restare in scia alla Sampdoria capolista. Il primo tempo si gioca su ritmi discreti, con il Milan che prova a imporre il proprio gioco fatto di pressing alto e giro palla rapido, contro un Pisa ben organizzato e chiuso nella propria metà campo. Gli ospiti si difendono con ordine e provano a ripartire, ma i tentativi di Simeone e Padovano non impensieriscono un attento Pazzagli. È però il Milan a trovare il vantaggio al 20': palla che arriva in area da sinistra e dopo i tocchi incerti della difesa Daniele Massaro, con una mezza rovesciata, supera il portiere Simoni. Un gol importante che sblocca una partita bloccata tatticamente.