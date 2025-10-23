Il Milan continua a fare la guerra con gli infortuni: dopo Rabiot e Pulisic, Allegri dovrà continuare a fare a meno di Loftus-Cheek

Il Milan continua a fare la guerra con gli infortuni. Dopo aver saltato la sfida contro la Fiorentina di Stefano Pioli, Allegri guardava con molta attenzione la condizione fisica di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, infatti, era in dubbio per la gara di domani contro il Pisa di Gilardino: ma come sta? E' riuscito a recuperare in extremis?