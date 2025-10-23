Il Milan continua a fare la guerra con gli infortuni: dopo Rabiot e Pulisic, Allegri dovrà continuare a fare a meno di Loftus-Cheek
Il Milan continua a fare la guerra con gli infortuni. Dopo aver saltato la sfida contro la Fiorentina di Stefano Pioli, Allegri guardava con molta attenzione la condizione fisica di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, infatti, era in dubbio per la gara di domani contro il Pisa di Gilardino: ma come sta? E' riuscito a recuperare in extremis?
Milan, le ultime su Loftus-Cheek
Nonostante il suo infortunio non sembrava essere così grave, l'inglese non dovrebbe essere convocato per la gara di domani e, di conseguenza, non sarà ancora disponibile per Max Allegri. Fermatosi alla vigilia di Milan-Fiorentina a causa di un affaticamento muscolare, l'inglese non è riuscito a recuperare in tempo per l'anticipo della Serie A. Le sue condizioni verranno comunque tenute sott'occhio in vista dei prossimi giorni.