Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan-Pisa, niente da fare per Loftus-Cheek: l’inglese non ha recuperato

ULTIME MILAN NEWS

Milan-Pisa, niente da fare per Loftus-Cheek: l’inglese non ha recuperato

Milan-Bologna, debutto ufficiale per la terza maglia rossonera
Il Milan continua a fare la guerra con gli infortuni: dopo Rabiot e Pulisic, Allegri dovrà continuare a fare a meno di Loftus-Cheek
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan continua a fare la guerra con gli infortuni. Dopo aver saltato la sfida contro la Fiorentina di Stefano Pioli, Allegri guardava con molta attenzione la condizione fisica di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, infatti, era in dubbio per la gara di domani contro il Pisa di Gilardino: ma come sta? E' riuscito a recuperare in extremis?

Milan, le ultime su Loftus-Cheek

—  

Nonostante il suo infortunio non sembrava essere così grave, l'inglese non dovrebbe essere convocato per la gara di domani e, di conseguenza, non sarà ancora disponibile per Max Allegri. Fermatosi alla vigilia di Milan-Fiorentina a causa di un affaticamento muscolare, l'inglese non è riuscito a recuperare in tempo per l'anticipo della Serie A. Le sue condizioni verranno comunque tenute sott'occhio in vista dei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, in arrivo un gioiello di Moncada? Jashari, si avvicina il rientro: ecco quando tornerà

L'inglese dovrebbe tornare disponibile per il turno infrasettimanale contro l'Atalanta a Bergamo. Intanto, domani assieme a  Luka Modric e Fofana sarà ancora presente l'italiano Samuele Ricci, alla sua seconda partita consecutiva da titolare.

Leggi anche
Milan, in arrivo un gioiello di Moncada? Jashari, si avvicina il rientro: ecco quando tornerà
Serie A, Milan-Pisa: oltre 70mila tifosi presenti a San Siro domani sera

© RIPRODUZIONE RISERVATA