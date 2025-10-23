Pianeta Milan
I tifosi sognano, Allegri resta pragmatico: la ricetta per lo scudetto

Albertini: 'Quando prendi uno come Allegri le aspettative sono di alto livello'
Tutto il mondo rossonero sogna in grande, punendo gli occhi verso il tricolore. Allegri invece calma le acque: cosa serve per vincere?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Tutto il mondo rossonero sogna in grande, punendo gli occhi verso il tricolore. Massimiliano Allegri invece calma le acque, ripetendo che l'obiettivo principale è centrare un posto in Champions League. Il primo posto in classifica e il giocare una sola partita a settimana però, lascia vagare molto con la testa. Allegri infatti può preparare al meglio ogni impegno in Serie A, concentrandosi su un aspetto a lui molto caro: la difesa.

L'allenatore del Milan, nella conferenza stampa di oggi alla vigilia di Milan-Pisa, ha fatto una dichiarazione molto importante inerente allo scudetto: "Cosa serve per puntare al tricolore?" La risposta di Max è stata ben chiara: "Dobbiamo prendere al massimo tra i 20 e 25 goal. I tifosi devono sognare, noi dobbiamo lavorare".

Riguardando le passate stagioni alla guida della Juventus (e non), ciò dichiarato dall'allenatore livornese è assolutamente veritiero: dal 2019  la media reti incassate è proprio di 25. Anche se, in alcune occasioni, la media di Allegri ha preso poche più reti ma, alla fine, è riuscito comunque a conquistare lo scudetto a fine stagione. Basti pensare all'annata del 2019: i gol incassati sono stati ben 30, nel 2017 invece 27.

I dati delle altre big

Se guardiamo i dati delle altre ig in Serie A, l'Inter ha collezionato il dato più alto nella stagione 2019-2020: i nerazzurri, con Conte in panchina, hanno incassato ben 43 gol. Parlando in generale però, negli anni a seguire la media si è comunque alzata.  Nel 2024 l'Inter è riuscita ad abbassare la media con 22 gol subiti mentre, le altre stagioni son state decisamente chiuse con un numero più alto: 35, 31, 38, 32.

Le parole di Allegri fanno sicuramente fede alla sua esperienza alla guida della Juventus più che ai dati delle ultime stagioni. Il Milan però, fino ad adesso, ha incassato solamente 4 gol mantenendo però la porta inviolata per 4 partite di fila. I rossoneri posso festeggiare anche un altro dato importante: il Milan ha il terzo miglior attacco della Serie A.

LEGGI ANCHE: Milan, in arrivo un gioiello di Moncada? Jashari, si avvicina il rientro: ecco quando tornerà

Niente da fare invece in difesa: la Roma di Gasperini è risultata essere la migliore, con un solo gol subito in meno del Milan (3 per i giallorossi). Sicuramente la squadra di Allegri è tra le big favorite per lo scudetto, ma ancora il percorso è molto lungo. Alcune risposte potrebbero arrivare nelle prossime settimane: sarà la squadra rossonera quella da battere?

 

