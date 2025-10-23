Riguardando le passate stagioni alla guida della Juventus (e non), ciò dichiarato dall'allenatore livornese è assolutamente veritiero: dal 2019 la media reti incassate è proprio di 25. Anche se, in alcune occasioni, la media di Allegri ha preso poche più reti ma, alla fine, è riuscito comunque a conquistare lo scudetto a fine stagione. Basti pensare all'annata del 2019: i gol incassati sono stati ben 30, nel 2017 invece 27.

I dati delle altre big — Se guardiamo i dati delle altre ig in Serie A, l'Inter ha collezionato il dato più alto nella stagione 2019-2020: i nerazzurri, con Conte in panchina, hanno incassato ben 43 gol. Parlando in generale però, negli anni a seguire la media si è comunque alzata. Nel 2024 l'Inter è riuscita ad abbassare la media con 22 gol subiti mentre, le altre stagioni son state decisamente chiuse con un numero più alto: 35, 31, 38, 32.

Le parole di Allegri fanno sicuramente fede alla sua esperienza alla guida della Juventus più che ai dati delle ultime stagioni. Il Milan però, fino ad adesso, ha incassato solamente 4 gol mantenendo però la porta inviolata per 4 partite di fila. I rossoneri posso festeggiare anche un altro dato importante: il Milan ha il terzo miglior attacco della Serie A.

Niente da fare invece in difesa: la Roma di Gasperini è risultata essere la migliore, con un solo gol subito in meno del Milan (3 per i giallorossi). Sicuramente la squadra di Allegri è tra le big favorite per lo scudetto, ma ancora il percorso è molto lungo. Alcune risposte potrebbero arrivare nelle prossime settimane: sarà la squadra rossonera quella da battere?