Milan, Piccari: 'Allegri-Real Madrid è un'opportunità da cogliere al volo'

Nel suo intervento a 'TMW Radio', il direttore Marco Piccari ha commentato la notizia del giorno: l'interesse del Real Madrid per Massimiliano Allegri
Questa mattina (4 marzo), il 'Corriere dello Sport' ha lanciato una notizia che - se confermata - avrebbe del clamoroso: il Real Madrid sarebbe pronto all'assalto per Massimiliano Allegri. Si parla di un possibile incontro a fine stagione tra il tecnico rossonero e i Blancos, si tratterebbe del terzo tentativo da parte del club spagnolo dopo quelli del 2019 e del 2021.

In merito al possibile assalto del Real Madrid su Allegri, si è espresso anche Marco Piccari, direttore di 'TMW Radio'. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate sulle frequenze dell'emittente radiofonica.

"Allegri, c'è la tentazione del Real Madrid, come già accaduto in passato. Gli allenatori italiani al Real in passato hanno fatto molto bene, lasciando un segno. Se è vero, secondo me Allegri deve prendere l'opportunità al volo. Sta facendo ottime cose al Milan, ma credo sia anche giunto il momento di cimentarsi in un'esperienza di questo tipo. E' stato molto bravo in Italia, vincendo coppe e scudetti, è giunto il momento di fare uno step in avanti. Sta bene al Milan, ma questo sarebbe un'occasione professionale importante, che potrebbe dare una dimensione diversa alla sua carriera".

