Milan, Piccari: 'Allegri-Real Madrid è un'opportunità da cogliere al volo'

"Allegri, c'è la tentazione del Real Madrid, come già accaduto in passato. Gli allenatori italiani al Real in passato hanno fatto molto bene, lasciando un segno. Se è vero, secondo me Allegri deve prendere l'opportunità al volo. Sta facendo ottime cose al Milan, ma credo sia anche giunto il momento di cimentarsi in un'esperienza di questo tipo. E' stato molto bravo in Italia, vincendo coppe e scudetti, è giunto il momento di fare uno step in avanti. Sta bene al Milan, ma questo sarebbe un'occasione professionale importante, che potrebbe dare una dimensione diversa alla sua carriera".