Milan, Bergomi sulla posizione di Leao: 'Sulla fascia si esprime meglio'

Milan, Bergomi: “Leao si esprime meglio quando gioca sul lato, a campo aperto può trovare il gol con facilità”

Giuseppe "Beppe" Bergomi, 62 anni, ex difensore dell'Inter, oggi opinionista televisivo e seconda voce, si è espresso sulla posizione di Rafael Leao nel sistema del Milan
Uno dei temi che ha tenuto banco al Milan in questa stagione riguarda la posizione di Rafael Leao. Nel 3-5-2 di Allegri, il portoghese agisce da centravanti, un ruolo che aveva già interpretato al Lille, ma che sicuramente non è lo stesso a cui ci eravamo abituati negli ultimi anni.

Milan, le parole di Bergomi su Leao

In merito alla collocazione in campo di Leao nel sistema del Milan si è espresso anche Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter. Di seguito, le sue dichiarazioni rilasciate a 'Sky Sport' nel post partita di Roma-Juventus.

"Leao ruba l'occhio quando si sposta sul lato, è lì che si esprime meglio, dove può ricevere palla a campo aperto, dove può puntare e non giocare di spalle. Certo lì richiede più impegno nella fase di non possesso palla, lasciandolo più centrale si può "sacrificare" un uomo. È un giocatore invece che a campo aperto ha dimostrato con quanta facilità può trovare il goal. Pulisic? Non sta bene e si vede".

