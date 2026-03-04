Milan, Bergomi sulla posizione di Leao: 'Sulla fascia si esprime meglio'

"Leao ruba l'occhio quando si sposta sul lato, è lì che si esprime meglio, dove può ricevere palla a campo aperto, dove può puntare e non giocare di spalle. Certo lì richiede più impegno nella fase di non possesso palla, lasciandolo più centrale si può "sacrificare" un uomo. È un giocatore invece che a campo aperto ha dimostrato con quanta facilità può trovare il goal. Pulisic? Non sta bene e si vede".