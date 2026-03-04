Da acquisto sbagliato a nuovo titolare: il cambio di De Winter al Milan — Il giovane difensore centrale, durante gli ultimi mesi, è riuscito a guadagnarsi sempre più spazio e, quando è stato schierato titolare, non ha mai deluso le aspettative.

Arrivato dal Genoa in estate per 20 milioni di euro circa, il giovane non ha avuto subito un inizio roseo in rossonero. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, De Winter ha fatto fatica ad imporsi.

Il classe 2002 ha giocato alcune partite molto negative ma, nonostante questo, è riuscito a migliorare grazie anche alla continuità data.

La partita che ha destato più scalpore in modo negativo è stata quella contro il Napoli in Supercoppa. il belga, schierato al poso di Gabbia, ha sofferto molto Hojlund. Da li in poi però, tutto è cambiato.

Davanti ad un bivio, il giovane ha cambiato marcia diventando così un vero e proprio nuovo titolare. A confermare il tutto ci sono, ovviamente, i numeri. Dalla partita contro il Verona, De Winter non è più uscito dall'11 titolare di Allegri, scendendo in campo dal 1 minuto in ben 8 partite.

Se le varie defezioni dei compagni sono riuscite a fargli aumentare il minaccio, il resto dello spazio se lo è preso grazi alle sue prestazioni positive, aumentando sempre di più la fiducia di Allegri nei suoi confronti.

Infatti nel mese di gennaio, il Milan ha voluto rivedere i propri piani nel mercato. Il club di via Aldo Rossi inizialmente si concentrò sull'arrivo i un centrale, per poi decidere di spostarsi su altri reparti (l'attacco) proprio per l'esplosione di De Winter.

Allegri, infatti, conosceva già il calciatore: ai tempi della Juventus, il tecnico livornese lo aveva aggregato nella rima squadra, facendolo anche esordire nella gara di Champions League contro il Chelsea nel lontano 2021.

Ad oggi, il ragazzo arrivato per sostituire Malick Thai, ora al Newcastle, è cresciuto moltissimo. Proprio per questo motivo la sua presenza nel derby di Milano è percepita in modo molto positivo.