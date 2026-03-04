L'evoluzione tattica e il sacrificio—
Durante la nuova avventura di Massimiliano Allegri, il portoghese ha accettato una vera e propria trasformazione del suo ruolo. Meno scatti lungo la fascia, più presenza nella parte centrale: una punta atipica, capace di legare il gioco e attaccare. Un cambiamento che, come abbiamo potuto ben vedere, ha portato anche a dei sacrifici.
Nelle ultime settimane, infatti, il portoghese ha dovuto fare i conti con un fastidio muscolare, stringendo i denti per non abbandonare i propri compagni di squadra in un momento davvero delicato della stagione.
Rivolgendo gli occhi all erba, il numero 10 portoghese sembrerebbe essere l'unico certo di una maglia da titolare. Un vero e proprio segnale forte legato alla sua centralità nel progetto tecnico rossonero.
Ovviamente, davanti non ci sono solo i 3 punti legati alla vittoria del derby, ma anche dei valori simbolici. La doppia cifra, infatti, è uno degli obiettivi del portoghese. Tra un po' di tempo poi si inizierà a parlare delle 100 reti in rossonero, che Loftus sarebbero entrare di diritto nella storia rossonera.
