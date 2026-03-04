Un’esultanza da surfista e un altro tassello aggiunto ad una storia che potrebbe diventare ben presto molto importante. Con il gol messo a segno contro la Cremonese, il portoghese Rafael Leao ha toccato quota 80 gol con addosso la maglia del Milan , confermandosi come trascinatore di una squadra che, da ora in poi, sogna in grande.

Il sigillo arrivato contro i grigiorossi non è stato soltanto decisivo ai fini del risultato, ma ha anche un peso ben specifico su quello che è il piano personale: è la nona rete in stagione, già ben oltre a quanto fatto lo scorso anno. La doppia cifra è ormai vicinissima, segnando un traguardo che certifica la maturità e continuità collezionata durante una stagione lontano dai riflettori della Champions League.