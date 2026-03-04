Pianeta Milan
Milan, Elliott investe 1 miliardo di dollari in Pinterest: un nuovo passo per il fondo

Milan, Elliott investe in Pinterest: i dettagli dell'operazione
Dopo il rifinanziamento del vendor loan, il gruppo Elliot, ex proprietario del Milan, punta sul colosso social Pinterest con un investimento da 1 miliardo di dollari
Redazione PM

L’ex proprietario del Milan, il fondo statunitense Elliott, ha concluso definitivamente la sua presenza nell’orbita rossonera, dopo il rimborso del vendor loan effettuato da Gerry Cardinale. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il gruppo di Paul Singer si è subito concentrato su nuovi investimenti, in particolare su Pinterest, rafforzando la sua posizione con un’operazione da un miliardo di dollari.

Elliott e il passo definitivo fuori dal Milan

—  

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Elliott ha deciso di investire 1 miliardo di dollari in obbligazioni senior convertibili di Pinterest. L’operazione si inserisce in un programma di riacquisto azioni da 3,5 miliardi autorizzato dalla società. Questo investimento consolida l’uscita del fondo statunitense dall’area di interesse del Milan, segnando un distacco definitivo dal club rossonero. Al contempo, testimonia la volontà del fondo di concentrare le proprie risorse su altri asset strategici.

Il futuro tra investimenti e bilanci

—  

L’investimento arriva dopo una stagione difficile per la società statunitense, segnata da crolli azionari e ristrutturazioni interne. Elliott, presente in Pinterest dal 2022, conferma così la fiducia nella crescita della piattaforma. Le azioni hanno registrato un rialzo significativo in seguito alla notizia. Per il Milan, la chiusura del capitolo Elliott rappresenta una pagina ormai archiviata, con la società guidata da RedBird libera di costruire il proprio percorso senza l’ingerenza di un altro fondo.

