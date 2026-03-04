Milan, Elliott investe in Pinterest: i dettagli dell'operazione

L’ex proprietario del Milan, il fondo statunitense Elliott, ha concluso definitivamente la sua presenza nell’orbita rossonera, dopo il rimborso del vendor loan effettuato da Gerry Cardinale. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il gruppo di Paul Singer si è subito concentrato su nuovi investimenti, in particolare su Pinterest, rafforzando la sua posizione con un’operazione da un miliardo di dollari.