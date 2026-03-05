Milan, Pellegatti: 'Allegri sta bene a Milano, ma se si parte con André...'

Carlo Pellegatti ha poi continuato: "Che faccia il grande passo è molto difficile, però non bisogna fargli girare le scatole. Se si parte con André, che non ha scelto lui, se si parte con altri giocatori che non sceglie lui e Tare allora può succedere di tutto, potrebbe succedere una catastrofe. Poi però ci si deve prendere le responsabilità, si prenderanno altri direttori sportivi, altri allenatori, con la speranza che vadano bene come questo. L'ultima volta che è stato scelto dai dirigenti l'allenatore che è venuto, quello che lo ha sostituito, le strategie che non volevano il ds, è stato un totale disastro".