Milan, Pellegatti: 'Allegri sta bene a Milano, ma se si parte con André...'

Il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha commentato nel suo ultimo video su YouTube le voci sull'interesse del Real Madrid per il tecnico del Massimiliano Allegri. Ecco le sue dichiarazioni
Nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha parlato delle voci sull'interesse del Real Madrid per Massimiliano Allegri. In particolare, Pellegatti si è soffermato sulla notizia rilanciata in mattina da 'Tuttosport' secondo cui Max avrebbe posto due condizioni per andare a Madrid. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Addirittura Tuttosport è andato oltre dicendo che Allegri si porterebbe Rabiot e vorrebbe Modric nel suo staff. Qui si corre, altro che Bolt, altro che Jacobs, si va veramente veloce. Il discorso su Massimiliano Allegri è molto semplice: lui a Milano si trova molto bene, non è lontano da suo figlio che segue con l'affetto di tutti i padri, ha una sua compagna che non è lontana da Milano, quindi in questo momento la sua vita a livello privato è ben organizzata. Conoscendo Massimiliano Allegri è un fattore molto importante".

Carlo Pellegatti ha poi continuato: "Che faccia il grande passo è molto difficile, però non bisogna fargli girare le scatole. Se si parte con André, che non ha scelto lui, se si parte con altri giocatori che non sceglie lui e Tare allora può succedere di tutto, potrebbe succedere una catastrofe. Poi però ci si deve prendere le responsabilità, si prenderanno altri direttori sportivi, altri allenatori, con la speranza che vadano bene come questo. L'ultima volta che è stato scelto dai dirigenti l'allenatore che è venuto, quello che lo ha sostituito, le strategie che non volevano il ds, è stato un totale disastro".

