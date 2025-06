Paolo Maldini, ex difensore ed ex dirigente del Milan, festeggia oggi il suo 57° compleanno. L'intramontabile bandiera rossonera, l'ultima in assoluto almeno per quanto riguarda il club di via Aldo Rossi, è nato infatti il 26 giugno 1968 a Milano da papà Cesare, anch'egli simbolo di questa società, e Marialuisa Mazzucchelli. All'età di 10 anni, nel 1968, entra a far parte del Settore Giovanile del Diavolo, in cui rimane fino al 1985, quando fa il suo esordio da professionista. Chiamato in prima squadra da Niels Liedholm per la trasferta in casa dell'Udinese, prende il posto dell'infortunato Sergio Battistini e debutta all'età di 16 anni con la maglia n° 14, da terzino sinistro.