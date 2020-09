Milan-Novara (2-2), fine secondo tempo: reti di Paqueta e Laxalt

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Terminato il secondo dei tre tempi di Milan-Novara, partita che si sta svolgendo in questi minuti a Milanello.

Le reti di Paqueta e Laxalt

A pareggiare i conti per i rossoneri, dopo la doppietta di Bellichi, ci hanno pensato Lucas Paqueta (su assist di Zlatan Ibrahimovic) e Diego Laxalt, che ha sfruttato l’assist di Kalulu, che sta dimostrando personalità sulla fascia destra. Titolare e fascia da capitano per Ibrahimovic, che continua a regalare giocate spettacolari e incisive per i compagni di squadra.

SI ALLONTANA UN OBIETTIVO DI MERCATO >>>

BRAHIM DIAZ E’ ARRIVATO IN ITALIA >>>