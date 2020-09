Calciomercato Milan – Aurier, stop alla trattativa con il Tottenham

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Milan, cambiamenti sulla fascia destra? Nelle ultime settimane si parla molto del futuro dei terzini rossoneri, con Conti e Calabria in bilico, ma in realtà le cose potrebbero anche rimanere così. Sfuma dunque Aurier?

Le novità su Aurier

Secondo quanto viene riferito da Sky Sports, infatti, Milan e Tottenham avrebbero interrotto i contatti per Aurier. Come vi avevamo anticipato noi di Pianetamilan.it, la trattativa tra il club rossonero e quello inglese non è mai arrivata vicino alla chiusura, in quanto c’è molta distanza tra le parti.

Concorrenza

Il Milan, prima di poter acquistare in entrata, ha bisogno appunto di cedere un terzino destro, ma per Aurier a quel punto potrebbe essere troppo tardi. Stando a quanto riferito dai colleghi inglesi, infatti, sulle tracce dell’ivoriano ci sarebbe anche il Bayer Leverkusen, che tra l’altro sta definendo con la Roma l’acquisto di Patrik Schick.

