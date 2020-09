CALCIOMERCATO – Brahim Diaz è arrivato, le ultime / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Adesso si può dire davvero: Brahim Diaz sarà un giocatore del Milan. Lo spagnolo classe 1999 è arrivato stamattina a Milano da Madrid, poi il tampone e infine visite mediche e firma sul contratto. Si è detto subito molto felice e ha esordito con un “Forza Milan, sempre”. Ottime premesse. Per ora arriva con la formula del prestito secco, ma c’è un gentleman agreement tra Milan e Real Madrid per un accordo futuro sul riscatto da parte del club rossonero con eventuale controriscatto per i madrileni. Nella video news tutte le ultime sull’arrivo di Brahim in rossonero.

