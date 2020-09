Milan-Novara: Ibrahimovic indossa la fascia da capitano

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic capitano del Milan. E’ questa una piccola novità di Milan-Novara, partita amichevole che si sta disputando in questi minuti nel centro sportivo di Milanello.

Ibrahimovic subito titolare

L’altra novità – oltre a quella della fascia di capitano – è che Ibrahimovic è stato schierato subito titolare, nonostante i pochi giorni di allenamento con la squadra. Per quanto riguarda il resto della formazione: A.Donnarumma in porta; Kalulu, Duarte, Laxalt, Theo Hernandez in difesa: a centrocampo i due mediani Kessie e Calabria, con Halilovic, Paqueta e Tonin alle spalle appunto dello svedese. Di seguito il riepilogo della formazione.

A. Donnarumma; Kalulu, Duarte; Laxalt; Theo Hernandez; Kessie, Calabria; Halilović, Paquetá, Tonin; Ibrahimović. All. Pioli

L’amichevole contro il Novara

L’avversario è il Novara, squadra che milita nel campionato di Serie C con il dichiarato obiettivo della promozione in Serie A. La partita si disputerà sull’arco dei tre tempi da 20′ di gioco l’uno. Pioli dovrà però fare a meno di tanti calciatori impegnati con le rispettive selezioni Nazionali. Ecco gli indisponibili Gigio Donnarumma, Simon Kjaer, Hakan Çalhanoglu, Ante Rebic, Matteo Gabbia, Tommaso Pobega, Alexis Saelemaekers, Daniel Maldini e Lorenzo Colombo.

