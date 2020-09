CALCIOMERCATO – Chiesa: ultima idea di Maldini per Pioli / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Non si può parlare di una vera e propria trattativa, bensì di un’idea nata nell’ambiente Milan.

I rossoneri sono scatenati sul mercato e dopo la conferma di Zlatan Ibrahimovic, gli arrivi di Sandro Tonali dal Brescia e Brahim Diaz dal Real Madrid e il prossimo arrivo di Tiemoue Bakayoko dal Chelsea, pensano anche ai prossimi affari.

Stefano Pioli stravede per Federico Chiesa, esterno destro classe 1997 della Fiorentina, e lo ha chiesto a Paolo Maldini. Non una priorità, ma se ci fosse la possibilità di chiudere ne sarebbe molto felice. Per ora il Milan non ha presentato offerte, anche perché la richiesta è eccessiva: 70 milioni.

I rossoneri però potrebbero spingersi fino ai 48, bonus e contropartite comprese: alla Viola piace sempre Lucas Paquetà, valutato 20 milioni. Potrebbe essere lui la pedina di scambio, con l’aggiunta di altri 20 milioni e 8 di bonus.

Un’operazione in stile Tonali, con l’aiuto di Fali Ramadani, molto vicino alla Fiorentina e con cui si sta già parlando di Ante Rebic (che il Milan vuole riscattare e del quale il 40% del prezzo andrà proprio ai viola) e di Nikola Milenkovic, possibile rinforzo difensivo. Nella video news tutte le ultime informazioni.

