Calciomercato Milan – Tonali, cifre ed impatto a bilancio per il Diavolo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nei prossimi giorni il Milan ufficializzerà l’acquisto di Sandro Tonali, classe 2000, centrocampista del Brescia.

Tonali-Milan, i costi dell’operazione

Tonali dovrebbe costare, al Milan, ben 35 milioni di euro. L’investimento sarà così suddiviso: 10 milioni di euro per il prestito oneroso, poi 15 milioni di euro per il diritto di riscatto a fine stagione, 10 milioni di euro (potenziali) di bonus.

Inoltre, il club presieduto da Massimo Cellino potrà godere del 10% su un’eventuale, futura rivendita di Tonali. Soltanto, però, in caso di una cessione dai 30 milioni di euro in su (quindi, un minimo di 3 milioni di euro).

Lo stipendio di Tonali in rossonero

Tonali, secondo le informazioni in possesso de ‘La Gazzetta dello Sport‘, firmerà con il Milan un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2025, per uno stipendio di 2 milioni di euro netti l’anno più bonus.

Prima, però, il calciatore prolungherà di un anno (dal 2022 al 2023) il suo contratto con il Brescia poiché il Presidente delle ‘Rondinelle‘ deve cautelarsi qualora il Milan, tra un anno, decida di non far valere il diritto di riscatto del cartellino.

Cifre ed impatto di Tonali nel bilancio del Milan

‘Calcio e Finanza‘, come al solito, ha valutato quale sarà, a conti fatti, l’impatto del calciatore in questione, in questo caso Tonali, sul bilancio del Milan per l’esercizio 2020-2021. I costi saranno, in totale, di 13,7 milioni di euro, tra costo del prestito (10) e stipendio lordo (3,7).

