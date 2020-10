Milan News – La curiosità: Hauge ha già superato Kutuzov. Il dato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS: LA CURIOSITA’ SU HAUGE

MILAN NEWS – Jens Petter Hauge ha già superato Vitali Kutuzov. Prima di capire il significato di questa frase, facciamo un passo indietro.

Dopo la grande gara nel turno di preliminare di Europa League a San Siro contro il Milan, Maldini e Massara hanno deciso di acquistare dal Bodo Glimt Hauge, che poche ore prima aveva segnato un bellissimo gol da fuori area a Gianluigi Donnarumma. Un colpo di fulmine dunque, ed è per questo che molti media hanno associato il suo acquisto a quello di di Vitali Kutuzov, acquistato nel 2001.

Ricordate le circostanze? Nel settembre 2001 Il Milan batte il Bate Borisov sia in Bierolussia (0-2) e sia a San Siro (4-0), ma è proprio Kutuzov ad attirare l’attenzione di Adriano Galliani e Carlo Ancelotti che lo acquistano in poche ore. L’attaccante, però, non riuscirà ad imporsi in rossonero, tanto è vero che proseguirà la sua carriera con lo Sporting Lisbona e successivamente con altre squadre italiane come Avellino, Sampdoria, Parma, Pisa e Bari.

Se andiamo ad analizzare i dati, vediamo che Hauge ha già superato il suo “collega” Kutuzov. Il norvegese, in solo due presenze ha già segnato un gol (quello di ieri contro il Celtic), mentre l’ex attaccante non ci è riuscito in quattro presenze in maglia rossonera (due in campionato e due in Coppa Italia).

Tempi diversi, storie diverse, ma ovviamente le aspettative su Hauge sono diverse rispetto a quelle dell’epoca su Kutuzov. Il norvegese, in un Milan giovane e di prospettiva, può prendersi il suo spazio, mentre il bielorusso aveva davanti tanti campioni. Vedremo come procederà la carriera di Hauge, ma una cosa è certa: Maldini e Pioli credono molto nel classe 1999.

