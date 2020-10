Milan News – Baresi, da Capitano a sindaco di Milano

ULTIME NOTIZIE MILAN BARESI

Ultime Notizie Milan: Baresi candidato a sindaco di Milano

MILAN NEWS – È partito il toto nomi per il candidato a sindaco di Milano per il centro destra. Una volta i tifosi in Curva Sud si divertivano a chiedere “Gattuso sindaco” e la realtà potrebbe non discostarsi troppo… Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, in lizza ci sarebbe Paolo Veronesi, presidente della fondazione creata dal padre (Umberto Veronesi); l’imprenditore farmaceutico Sergio Dompé e, clamorosamente, Franco Baresi, storico capitano del Milan ed eterno numero 6 rossonero.

Questi sono i primi tre nomi, quelli principali. A quanto pare ci sono anche Flavio Cattaneo e Ferruccio Resta, rispettivamente supermanager e rettore del Politecnico. Infine, c’è la possibilità di nuova candidatura per Gabriele Albertini, già sindaco in passato. Alcuni dei candidati sono già stati sondati, altri non ancora.

Ieri il centrodestra si è riunito con i leader negli uffici di Matteo Salvini, leader della Lega. Oltre a lui quindi presenti Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia e Giorgio Tajani di Forza Italia. Insieme a loro Licia Ronzulli e Silvio Berlusconi, presidente del Milan per trent’anni e in collegamento tramite videochiamata dalla villa della figlia Marina Berlusconi nei pressi di Nizza, nonostante sia guarito dal Coronavirus.

Al termine del summit, la nota ufficiale che dichiara come siano stati analizzati più di venti nomi. Le elezioni saranno la prossima primavera e l’obiettivo è chiudere al più presto le intese per esprimere candidati unitari e vincenti nei 1.300 Comuni che andranno alle urne. Nei prossimi giorni i leader si rivedranno per continuare il lavoro.

Nessun nome ufficiale, ma Salvini ha dato un’indicazione: “Sono quasi tutti esponenti della società civile ed è un motivo di orgoglio che ci sia tanta bella gente che si mette a disposizione. Sono tutti di area centrodestra, ma quasi tutti i nomi intercettati non penso abbiano tessera di partito in tasca”.

Anche la Meloni appare contenta e ha dichiarato: “Giornata di lavoro proficua nel centrodestra, stiamo vagliando diversi nomi per i candidati sindaco per le grandi città. Molte le proposte interessanti sul tavolo, ci vedremo di nuovo già in settimana, lavoriamo spediti per proposte definitive che arrivino nel minor tempo possibile”.

AJER, IL MILAN STUDIA IL PIANO >>>

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>