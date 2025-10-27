Quest'oggi sono arrivate le convocazioni di Zlatko Dalic, CT della Croazia: Luka Modric, centrocampista del Milan, torna in Nazionale

Mentre il Milan si prepara il prossimo e imminente impegno contro l'Atalanta di Juric , match in programma domani alle ore 20:45 in trasferta alla New Balance Arena , i vari commissari tecnici sparsi in giro per il mondo iniziano a guardare alla sosta delle Nazionali, che inizierà il 10 e finirà il 18 di novembre, l'ultimo capitolo del 2025. Il Milan , con numerosi infortunati, manderà comunque alcuni dei suoi giocatori in ritiro con la maglia del proprio paese.

Milan, Modric in Nazionale

Quest'oggi, infatti, sono arrivate le convocazioni di Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia. Il CT, per gli impegni di novembre contro le Isole Faroe, in programma il 14, e il Montenegro (17 novembre), ha richiamato alla 'base' il centrocampista rossonero Luka Modric, pilastro della nazionale croata. Ecco, di seguito, la lista completa dei convocati: