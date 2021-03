Milan-Manchester United, questi i diffidati tra le due squadre / News

In caso di qualificazione al prossimo turno, Milan e Manchester United potrebbero fare a meno di diversi giocatori. Ecco i diffidati

Manca sempre meno per il big match tra Milan e Manchester United, gara valida per il ritorno degli Ottavi di Finale di Europa League. Uno scontro ad eliminazione diretta, soltanto una potrà passare il turno e approdare ai Quarti di Finale. In questo caso, entrambe le squadre potrebbero essere costrette a rinunciare ad alcuni giocatori. In casa rossonera, infatti, si registrano le diffide di Alexis Saelemaekers, Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli. Per i 'Red Devils', in caso di ammonizione, scatterà la squalifica per Victor Lindelof e Harry Maguire. Intanto occhio alle parole di Solskjaer sul ritorno al Manchester United di Diogo Dalot